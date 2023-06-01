3 июня
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Происшествия

Дело нечисто: в Новосибирске оправдали уборщицу, которую бизнесмен обвинил в краже сумки с 7 млн рублей

Юристы уверены, что женщина могла стать жертвой мошенничества. Есть версии, что бизнесмен инсценировал кражу, чтобы получить банкротство.

Суд.
Суд.
unsplash.com

45-летнюю Айнагуль Борбуеву освободили из СИЗО, где женщина провела почти 2 года. Мигрантку обвиняли в краже 7 млн рублей, якобы находившихся в сумке, которую Айнагуль нашла на улице, сообщает "КП".

Утром 5 ноября 2021 года уборщица Айнагуль Борбуева нашла чехол от ноутбука и отнесла его в подсобку на работе. А 8 ноября, в день рождения Айнагуль, женщину задержали.

Как потом выяснилось, накануне до роковой находки новосибирский предприниматель выпивал в ресторане со своим другом. Бизнесмен утверждал, что в сумке, которую он забыл на дороге, когда садился в такси, было 7 млн рублей.

Наручники, арест.
Наручники, арест.
СС0

Айнагуль не отрицала, что взяла чехол, но заверяла – денег там не было. Проверка на полиграфе подтвердила слова обвиняемой. Однако Новосибирский областной суд оправдал женщину и освободил от штрафа в 60 тысяч рублей только спустя 1 год и 7 месяцев.

Защитники отмечали, что бизнесмен постоянно что-то недоговаривал. Мужчина мог подставить уборщицу, чтобы взять кредит, инсценировать кражу и получить банкротство.

Адвокаты сообщали, что бизнесмен не появлялся на последних заседаниях и действительно проходил процедуру банкротства.

Айнагуль говорит, что не держит зла на предпринимателя, но хочет получить компенсацию за разлуку с близкими и проблемы со здоровьем, которые начались пока женщина находилась в СИЗО.

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