25 мая
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Происшествия

Дело бывшего прокурора Новосибирской области направлено в Барнаул

Изменена территориальная подсудность уголовного дела экс-прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева, сообщает "Интерфакс".

Взятка. Арест.
Взятка. Арест.
Pixabay.com

Дело должны рассмотреть Ленинском райсуде Барнаула.

Однако адвокат подсудимого заявила, что такое решение будет обжаловано. Она считает, что подзащитный не сможет повлиять на беспристрастность суда в Новосибирске.

Что произошло

Фалилеев занимал пост главы прокуратуры Новосибирской области с 2015 года. В ноябре 2018-го ушел в отставку, в феврале 2022 года задержан и арестован. Обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Во время своей работы в надзорном ведомстве получал деньги от криминальных авторитетов.

Предполагается, что это были, в том числе и деньги владельцев крупного торгового центра «Восток» на окраине Новосибирска. Взамен Фалилеев оберегал торговый центр от всяческих проверок.

Одновременно с бывшим прокурором задержали и его экс-заместителя Андрея Турбина. Первый заместитель главы прокурора Любовь Кузьменок написала рапорт об увольнении по собственному желанию.

Проверка Генпрокуратуры

Проверка была серьезная — более 30 сотрудников прокуратуры получили те или иные взыскания.

Служба

Фалилеев является Государственным советником юстиции II класса, что соответствует званию генерал-лейтенант. До 2016 года он был прокурором Забайкальского края, где тоже были некие сведения о возможных превышениях его полномочий.

Ранее депутаты поддержали назначение Якова Хорошева главным прокурором Новосибирской области. Ранее Хорошев работал на аналогичной должности в Алтайском крае.

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