19 июля
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Происшествия

Чупакабру забила палкой сибирячка в курятнике. Мнение эксперта

Инцидент случился в селе Иткуль Новосибирской области.

Чупакабру никто не видел, но художники полагают, что она может выглядеть именно так.
Чупакабру никто не видел, но художники полагают, что она может выглядеть именно так.
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Неизвестное существо прокралось в курятник местных жителей, и хозяйка убила палкой агрессора, указывает vn.ru. Женщину подробно расспросили о том, как себя вел зверь.

Однако главный ветеринарный инспектор района Равиль Жабаров заявил, что напугавшая всех чупакабра оказалась истощенной собакой. Более того, она болела, потому потеряла всю шерсть.

Своим видом собака «говорила» о болевом синдроме. Но местные жители не согласны с мнением специалиста.

Ранее в Кузбассе на кладбище полицейские поймали чупакабру, который общался с алтайской шаманкой. Однако чупакаброй оказался житель села Беково. Мужчина переодевался в странный костюм вымышленного чудовища.

"Чупакабру" полицейские застали на местном кладбище. С собой у мужчины была сумка – в ней лежал сшитый костюм из перьев, похожий на страуса и головной убор в виде головы коня. На вопрос стражей порядка, что он делает в темное время суток среди мест захоронения, тот ответил, что якобы проводит обряд освящения духов.

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