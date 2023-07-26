Что стало с мигрантом, который убил 17-летнюю сибирячку год назад, и как проходило дело

Год назад Новосибирск потрясло жестокое убийство. Иностранный гражданин убил свою 17-летнюю подругу и нанес ей 15 ударов ножом. "КП-Новосибирск" рассказывает, как проходило дело и что стало с преступником.

Жестокий тиран

По информации издания, погибшая начала встречаться с Хушнудом Хамроевым в 15 лет. Сначала родители девушки были против, но потом смирились.

В обществе Хушнуд был тихим, но в отношениях оказался жестоким тираном. Он часто ревновал девушку, за что бил и душил ее. По словам родителей погибшей, последние полгода дочка приходила домой в слезах.

Их отношения были нестабильными, парочка то сходилась, то расходилась. В итоге девушка решила уйти от жестокого возлюбленного, но он отказался отпускать. Парень начал угрожать школьнице и преследовать ее:

"Принесу твою отрубленную голову к квартире, к ногам твоих родителей положу", - заявлял он, по словам соседей девушки.

Мать и отчим подавали три заявления об избиении и угрозах дочке. Однако полиция не откликалась. Сотрудников правоохранительных органов подозревали в халатности, хотя те уверяли, что женщина сама отказывалась от заявлений.

Убийца. Нож. VistaCreate

Страшное убийство

В день убийства Хамроев в очередной раз преследовал девушку. Он подкараулил ее на улице и попытался поговорить, а затем достал нож. Девушка попыталась от него убежать, однако не успела. Убийца нанес ей 15 ударов.

Один из водителей пытался остановить Хушнуда, но, увидев в руках оружие, не стал вмешиваться. Другой водитель такси также пытался помешать парню, но тот быстро убежал и скрылся в лесу.

Скорая помощь приехала через 10 минут после вызова, но раны девушки оказались смертельными.

Насилие. unsplash.com

Арест

Утром 27 июля мигранта задержали сотрудники ДПС. Он находился рядом с Хилокским рынком, пытался узнать, как уехать в Таджикистан.

Преступника отправили в СИЗО, суд над ним начался в апреле. Хамроеву предъявили обвинения сразу по четырем статьям: убийство, угрозы убийством, истязания и связь с несовершеннолетней. Хушнуд признает вину только в убийстве.

Убийца считает, что погибшая виновата сама, так как якобы изменяла ему.

Его дело рассматривает Советский районный суд, ему грозит вплоть до пожизненного срока.