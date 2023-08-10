12 августа
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Происшествия

Что известно об убийстве кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио

Кандидата в президенты Эквадора убили после предвыборной встречи во время митинга 9 августа, сообщает Lenta.ru.

Пистолет, оружие.
Пистолет, оружие.
CC0

Политику трижды выстрелили в голову. Смерть подтвердил действующий президент Эквадора Гильермо Лассо.

"РБК" сообщают, что подозреваемого в убийстве кандидата ранили при аресте.

Его в тяжелом состоянии взяли под стражу и доставили в прокуратуру. Там скорая помощь подтвердила смерть задержанного.

Всего при покушении на Вильявисенсио, по сообщениям СМИ, пострадали девять человек. В их числе - кандидат в депутаты нацсобрания и два полицейских.

Досрочные выборы президента и парламента проведут в Эквадоре 20 августа. Погибший кандидат был на уровне четвертой-пятой строки в опросах местного населения.

Ранее ФСБ опубликовала видео задержания неонацистов, готовивших покушения на Симоньян и Собчак. Подробности.

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