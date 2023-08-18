Что известно о задержанном жителе Алтайского края, оставлявшем сообщения о минировании ТРЦ по всей России

Полиция Ивановской области выяснила , что ложные сообщения об актах терроризма в ТРЦ совершал 18-летний житель Алтайского края.

Правоохранители обнаружили причастность хулигана к нескольким звонкам о минировании крупных ТЦ в Ивановской области.

Проверки показали, что анонимные сообщения каждый раз были ложными. Полиции удалось узнать, что сообщения отправляли рядом с домом, с подменной электронной почти и с помощью программы шифрования местоположения.

Однако личность злоумышленника все равно установили. Ивановские правоохранители провели обыск в доме подозреваемого в Алтайском крае. В итоге у него изъяли компьютер и мобильный телефон.

Следователи, тем временем, возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Молодой человек под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы либо штраф до 700 тыс. рублей.

Полиция ночью. ДТП. vedtver.ru

Кроме того, оказалось, что студент причастен к подобным преступлениям в Брянской области, Краснодарском крае, Омске, Саратове, Челябинске, Махачкале и Ростове-на-Дону.

Все звонки, как признался хулиган, он совершал с 22 мая до середины июня этого года.

Сам юный злоумышленник во всем признался и раскаялся.

"Я каюсь в своих поступках, которые я совершил. Извиняюсь перед всеми теми, кто выезжал на мои вызовы и искренне прошу прощения", - сказал он.

Однако зачем ему нужны были эти звонки - он не объяснил.

Ранее в Барнауле в один день поступили сообщения об эвакуации из ТРЦ "Пионер" и "Галактика" - в обоих случаях людей вывели из здания, правоохранители проверили центры, а позже всех запустили назад.