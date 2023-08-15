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Что еще известно о взрыве?

К 2:00 ночи по московскому времени эвакуацию пострадавших почти завершили.

Им оказывают помощь в крупных стационарах Махачкалы, а некоторых спецборт доставит в лечебные учреждения Москвы - об этом распорядился глава МЧС Александр Куренков.

Также для организации медпомощи в Дагестан вылетел первый замглавы Минздрава России Виктор Фисенко.

Тем временем возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц.