12 апреля
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Происшествия

Что известно о судье Арбитражного суда Алтайского края, которого отправили в колонию на 13 лет

Как уже сообщал altapress.ru, Центральный райсуд Барнаула вынес обвинительный приговор судье Арбитражного суда Алтайского края Алексею Городову. Это третий судья краевого арбитража, осужденный по уголовному преступлению. Его дело о получении взяток рассматривалось почти два года, приговор вынесен достаточно жесткий — 13 лет колонии строгого режима и штраф в 30 млн рублей. Что известно о Городове, какую позицию он избрал для защиты — об этом подборка altapress.ru.

Правосудие. Суд. Фемида.
Правосудие. Суд. Фемида.
Анна Зайкова

Карьера

Алексей Городов родился 10 апреля 1978 года в селе Черемное Павловского района Алтайского края. В 2000 году окончил Алтайскую академию экономики и права по специальности «юриспруденция», пишет pravo.ru.

С 1 июля 2004 года — помощник судьи Арбитражного суда Алтайского края. Судьей назначен 5 ноября 2009 года указом президента РФ. Награжден почетной грамотой Арбитражного суда Алтайского края.

Арбитражный суд Алтайского края.
Арбитражный суд Алтайского края.
Altapress.ru

Процедура

Пресс-службы краевого СК и прокуратуры края рассказали, что преступления судьи выявлены оперативными сотрудниками управления ФСБ России по Алтайскому краю.

В дальнейшем, в декабре 2019 года, глава СК России Александр Бастрыкин подал представление о возбуждении уголовного дела в отношении Городова в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС).

В повестку дня заседания ВККС вопрос поставили в начале 2020 года. На коллегии представитель СК объяснил: судье будут вменены в вину шесть эпизодов взяточничества. Все они связаны с рассмотрением дел о несостоятельности — Городов работал в банкротном составе, описывает историю pravo.ru.

В Центральном районном суде Барнаула.
В Центральном районном суде Барнаула.
Анна Зайкова.

Эпизоды

В пяти эпизодах принимал участие приятель Городова Алексей Долгов, юрист и бывший арбитражный управляющий, сообщалось на коллегии. Причем, по версии следствия, зачитанной представителем регионального управления СК, именно Городов проявлял инициативу и требовал у Долгова деньги и ценности.

К моменту рассмотрения представления Бастрыкина на коллегии Долгов уже был приговорен к четырем годам условно и штрафу в 75 млн руб. А до того он заключил соглашение со следствием и активно с ним сотрудничал.

По версии следствия, в 2010 году Городов утвердил управляющим компании «АСУ-Информ» «партнера» Долгова — арбитражного управляющего П. За это Долгов продал судье джип «Тойота Лэнд Крузер (Прадо)» со скидкой — по цене на 350 тыс. рублей ниже рыночной. А через несколько лет судья получил 500 тыс. рублей за еще одно утверждение этого же арбитражного управляющего.

Деньги Городова.
Деньги Городова.
Пресс-служба СК и прокуратуры.

Другие несколько эпизодов связаны с делом о банкротстве компании «Планета детства БР».

Следователь утверждал: в 2016—2017 годах Городов получил от Долгова по 500 тыс. рублей за три «услуги»: отказался признавать требования Сбербанка залоговыми, затем отменил обеспечительные меры и приостановил реализацию санатория на аукционе, а также установил размер вознаграждения арбитражному управляющему за реализацию имущества должника.

Еще один эпизод связан с делом о банкротстве Андрея Саенко.

Позиция

Сам Алексей Городов на заседании ВККС отрицал обвинения. Автомобиль был после ремонта и с пробегом, он приобретался за реальную стоимость, утверждал он, это простая гражданско-правовая сделка.

Алексей Городов.
Алексей Городов.
Пресс-служба СК и прокуратуры.

Городов уверял, что разрешал споры строго по закону и даже в случае обжалования акты не отменялись. Судья обратил внимание членом ВККС на специфику банкротств: в этих делах много активных участников, все решения на виду, а «любое отклонение от закона влечет молниеносную реакцию».

Вообще же, Городов объяснял происходящее местью Долгова. Он утверждал, что все его обвинение строится на словах юриста. В 2017 году между ними случился конфликт, потому что друг стал просить судью сделать некие уголовно наказуемые вещи. Городов, по его словам, отказался, а в итоге прекратил с ним общаться.

На это Долгов якобы ответил: «Я лишу тебя мантии, жди». Ресурс legal. report приводит цитату Городова: «В течение трех лет я ждал этого. Вы меня извините, я реально боялся каких-либо противоправных действий со стороны этого лица». «Обстановка — как в 90-е», — также говорил судья на коллегии (подробности — здесь).

Алексей Городов.
Алексей Городов.
Пресс-служба СК и прокуратуры.

Решение

На той же коллегии представитель СК заявил, что «все доводы ничем не подтверждаются и являются активно выработанной защитной позицией. И не опровергают доводы председателя Следственного комитета».

В итоге позиция следствия убедила ВККС. В марте 2020 года она дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении действующего судьи Алексея Городова.

А в сентябре 2020 года ВККС приостановила его полномочия судьи, статуса судьи он лишен не был, сообщило региональное управление СК и прокуратура Алтайского края.

Здание Железнодорожного и Центрального районного суда.
Здание Железнодорожного и Центрального районного суда.
Анна Зайкова

Расследование

Расследование дела завершили в мае 2021 года. Следствие заявило, что удалось доказать получение судьей шести взяток на общую сумму около 4,9 млн рублей. В том числе деньгами — около 4,5 млн. Все инкриминируемые ему преступления судья по-прежнему отрицал.

К слову, к моменту передачи дела Городова в суд другие судьи краевого арбитража Владислав Колесников и Руслан Тэрри были признаны виновными, они получили по семь лет строгого режима и отбывали срок в иркутской колонии для бывших правоохранителей, писал «Коммерсантъ».

На имущество Городова стоимостью около 10 млн рублей был наложен обеспечительный арест. В списке арестованного имущества — жилой дом площадью 291 кв. метра, три участка, Nissan Sunny, прицеп, моторка, коллекция оружия, особое место в которой занимает охотничье ружье Benelli, более 300 тыс. рублей и $8 тыс.

Здание Железнодорожного и Центрального районного суда.
Здание Железнодорожного и Центрального районного суда.
Анна Зайкова

Суд

Дело рассматривал Центральный райсуд Барнаула почти два года — первое заседание прошло 2 июня 2021 года. Городов отрицал свою вину и в суде, а в региональном управлении СК утверждали, что таким образом он «пытался ввести следствие в заблуждение».

Обвинительный приговор суд вынес 11 апреля. «Доказательства признаны достаточными», «объективно установлена причастность Городова к совершению коррупционных преступлений», — объяснили в пресс-службе регионального управления СК.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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