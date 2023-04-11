Что известно о судье Арбитражного суда Алтайского края, которого отправили в колонию на 13 лет

Как уже сообщал altapress.ru , Центральный райсуд Барнаула вынес обвинительный приговор судье Арбитражного суда Алтайского края Алексею Городову. Это третий судья краевого арбитража, осужденный по уголовному преступлению. Его дело о получении взяток рассматривалось почти два года, приговор вынесен достаточно жесткий — 13 лет колонии строгого режима и штраф в 30 млн рублей. Что известно о Городове, какую позицию он избрал для защиты — об этом подборка altapress.ru.

Карьера

Алексей Городов родился 10 апреля 1978 года в селе Черемное Павловского района Алтайского края. В 2000 году окончил Алтайскую академию экономики и права по специальности «юриспруденция», пишет pravo.ru.

С 1 июля 2004 года — помощник судьи Арбитражного суда Алтайского края. Судьей назначен 5 ноября 2009 года указом президента РФ. Награжден почетной грамотой Арбитражного суда Алтайского края.

Арбитражный суд Алтайского края. Altapress.ru

Процедура

Пресс-службы краевого СК и прокуратуры края рассказали, что преступления судьи выявлены оперативными сотрудниками управления ФСБ России по Алтайскому краю.

В дальнейшем, в декабре 2019 года, глава СК России Александр Бастрыкин подал представление о возбуждении уголовного дела в отношении Городова в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС).

В повестку дня заседания ВККС вопрос поставили в начале 2020 года. На коллегии представитель СК объяснил: судье будут вменены в вину шесть эпизодов взяточничества. Все они связаны с рассмотрением дел о несостоятельности — Городов работал в банкротном составе, описывает историю pravo.ru.

В Центральном районном суде Барнаула. Анна Зайкова.

Эпизоды

В пяти эпизодах принимал участие приятель Городова Алексей Долгов, юрист и бывший арбитражный управляющий, сообщалось на коллегии. Причем, по версии следствия, зачитанной представителем регионального управления СК, именно Городов проявлял инициативу и требовал у Долгова деньги и ценности.

К моменту рассмотрения представления Бастрыкина на коллегии Долгов уже был приговорен к четырем годам условно и штрафу в 75 млн руб. А до того он заключил соглашение со следствием и активно с ним сотрудничал.

По версии следствия, в 2010 году Городов утвердил управляющим компании «АСУ-Информ» «партнера» Долгова — арбитражного управляющего П. За это Долгов продал судье джип «Тойота Лэнд Крузер (Прадо)» со скидкой — по цене на 350 тыс. рублей ниже рыночной. А через несколько лет судья получил 500 тыс. рублей за еще одно утверждение этого же арбитражного управляющего.

Деньги Городова. Пресс-служба СК и прокуратуры.

Другие несколько эпизодов связаны с делом о банкротстве компании «Планета детства БР».

Следователь утверждал: в 2016—2017 годах Городов получил от Долгова по 500 тыс. рублей за три «услуги»: отказался признавать требования Сбербанка залоговыми, затем отменил обеспечительные меры и приостановил реализацию санатория на аукционе, а также установил размер вознаграждения арбитражному управляющему за реализацию имущества должника.

Еще один эпизод связан с делом о банкротстве Андрея Саенко.

Позиция

Сам Алексей Городов на заседании ВККС отрицал обвинения. Автомобиль был после ремонта и с пробегом, он приобретался за реальную стоимость, утверждал он, это простая гражданско-правовая сделка.

Алексей Городов. Пресс-служба СК и прокуратуры.

Городов уверял, что разрешал споры строго по закону и даже в случае обжалования акты не отменялись. Судья обратил внимание членом ВККС на специфику банкротств: в этих делах много активных участников, все решения на виду, а «любое отклонение от закона влечет молниеносную реакцию».

Вообще же, Городов объяснял происходящее местью Долгова. Он утверждал, что все его обвинение строится на словах юриста. В 2017 году между ними случился конфликт, потому что друг стал просить судью сделать некие уголовно наказуемые вещи. Городов, по его словам, отказался, а в итоге прекратил с ним общаться.

На это Долгов якобы ответил: «Я лишу тебя мантии, жди». Ресурс legal. report приводит цитату Городова: «В течение трех лет я ждал этого. Вы меня извините, я реально боялся каких-либо противоправных действий со стороны этого лица». «Обстановка — как в 90-е», — также говорил судья на коллегии (подробности — здесь).

Алексей Городов. Пресс-служба СК и прокуратуры.

Решение

На той же коллегии представитель СК заявил, что «все доводы ничем не подтверждаются и являются активно выработанной защитной позицией. И не опровергают доводы председателя Следственного комитета».

В итоге позиция следствия убедила ВККС. В марте 2020 года она дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении действующего судьи Алексея Городова.

А в сентябре 2020 года ВККС приостановила его полномочия судьи, статуса судьи он лишен не был, сообщило региональное управление СК и прокуратура Алтайского края.

Здание Железнодорожного и Центрального районного суда. Анна Зайкова

Расследование

Расследование дела завершили в мае 2021 года. Следствие заявило, что удалось доказать получение судьей шести взяток на общую сумму около 4,9 млн рублей. В том числе деньгами — около 4,5 млн. Все инкриминируемые ему преступления судья по-прежнему отрицал.

К слову, к моменту передачи дела Городова в суд другие судьи краевого арбитража Владислав Колесников и Руслан Тэрри были признаны виновными, они получили по семь лет строгого режима и отбывали срок в иркутской колонии для бывших правоохранителей, писал «Коммерсантъ».

На имущество Городова стоимостью около 10 млн рублей был наложен обеспечительный арест. В списке арестованного имущества — жилой дом площадью 291 кв. метра, три участка, Nissan Sunny, прицеп, моторка, коллекция оружия, особое место в которой занимает охотничье ружье Benelli, более 300 тыс. рублей и $8 тыс.

Здание Железнодорожного и Центрального районного суда. Анна Зайкова

Суд

Дело рассматривал Центральный райсуд Барнаула почти два года — первое заседание прошло 2 июня 2021 года. Городов отрицал свою вину и в суде, а в региональном управлении СК утверждали, что таким образом он «пытался ввести следствие в заблуждение».

Обвинительный приговор суд вынес 11 апреля. «Доказательства признаны достаточными», «объективно установлена причастность Городова к совершению коррупционных преступлений», — объяснили в пресс-службе регионального управления СК.

Приговор еще не вступил в законную силу.