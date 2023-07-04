4 июля
﻿
Происшествия

Что известно о Саакашвили, который страшно исхудал во время содержания под стражей

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили дистанционно принял участие в заседании Тбилисского городского суда. Перед судом он предстал сильно исхудавшим. Что известно о состоянии здоровья политика - в материале altapress.ru.

Михаил Саакашвили.
Михаил Саакашвили.
vk.com
1
Судебное заседание

Тбилисский городской суд провел заседание по делу о разгоне митингов в 2007 году, когда полиция разгоняла, а также преследовала и избивала мирных демонстрантов, протестующих против политического курса действующего президента Михаила Саакашвили.

Данное заседание стало первым по данному делу. Саакашвили принял в нем участие дистанционно. Он впервые появился в публичном поле с декабря 2022 года, отмечает "Вечерняя Москва".

В социальных сетях распространился скриншот трансляции, на котором виден исхудавший Саакашвили. Он заявил, что его состояние ухудшилось за время содержания под стражей.

2
В каком состоянии Саакашвили?

На опубликованном кадре с трансляции видно впалые щеки задержанного политика, торчащие ребра и ввалившийся живот. Еще в феврале СМИ сообщали, что Саакашвили весит 67 кг при росте 195 см.

Врачи выявили у мужчины лихорадку неясной этиологии, анорексию, быструю потерю массы тела, а также боли в мышцах, сообщают News.ru.

Медики отмечают, что до ареста Саакашвили был полностью здоров. Заболевания могут быть связаны с несколькими голодовками, которые политик объявлял в октябре 2021 года после своего задержания и в феврале 2022 года.

3
В чем обвиняют бывшего президента Грузии?

Власти Грузии завели на бывшего президента страны несколько уголовных дел. Так Саакашвили был заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили.

Также суды рассматривают дела о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и растрате государственных бюджетных средств.

Сам Михаил Саакашвили на суде завил, что невиновен во всех возбужденных против него уголовных делах.

Михаил Саакашвили.
Михаил Саакашвили.
Социальные сети Михаила Саакашвили
4
Арест политика

Напоминаем, Саакашвили задержали на территории Грузии 1 октября 2021 года. Политик впервые прибыл в страну спустя 8 лет после ухода с поста президента.

Бывший президент прибыл в страну нелегально. Его доставили в тюрьму города Рустави.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость