Участница популярного шоу «Пацанки» из седьмого сезона, 25-летняя Юлия Михайлова погибла в Рязани, упав с большой высоты жилого дома.

Что известно о смерти

Информация о трагедии появилась 20 августа.

Сообщается, что девушка выпала из окна 22 этажа. Она скончалась до приезда медиков.

Местные жители отмечают, что слышали сильный хлопок, в автомобилях сработала сигнализация. На асфальте заметили тело и вызвали скорую, которая приехала через 13-14 минут. Позже приехала полиция.

Что говорят друзья, близкие и факты

Тетя погибшей подтвердила смерть девушки, указывает News.ru со ссылкой на StarHit.

СМИ отмечают, что в соцсетях Михайловой много кадров на балконе многоэтажки. Девушка любила лежать на перилах, сваливать ноги в сторону улицы.

Победительница «Пацанок» Кира Медведева также прокомментировала, что из-за любви к посиделки на краю крыши Михайлову называли Человеком-пауком.

Скорая помощь. zdravalt.ru

Чем запомнилась Юлия Михайлова

В седьмом сезоне «Пацанок» участница уверенно шла к финалу, но выяснилось, что ее биография вымышленная.

Она поддерживала образ бывшей эскортницы, алко- и наркозависимой, жертвы насилия, а также носила на голове платок, утверждая, что это — последствие моральной травмы и защита от всего мира.

В начале проекта ей сочувствовали и участницы, и преподаватели. Но позже девушку, как и остальных, проверили на полиграфе. Ее уличили во лжи.

Она призналась, что пришла на проект ради популярности. Из-за вранья ей пришлось покинуть шоу.

«Пацанки» — реалити-шоу, куда приходят молодые девушки, так называемые «пацанки», с проблемами в семье, с зависимостями и трудным характером. С ними на шоу работают профессиональные педагоги и психологи, которые ставят перед участницами ежедневные задачи и помогают преодолеть себя и своё прошлое.

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