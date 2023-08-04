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Происшествия

Что известно о госпитализации известного российского режиссера Владимира Досталя

Сообщения об экстренной госпитализации режиссера и продюсера Владимира Досталя появились в СМИ 4 августа.

Реанимация.
Реанимация.
Михаил Хаустов

В частности, Telegram-канал Mash сообщил, что экс-гендиректор "Мосфильма" угодил в больницу из-за проблем с сердцем и перенес инфаркт на ногах.

Издание отмечало, что режиссер плохо чувствовал себя накануне, у него была отдышка и сухой кашель.

После ЭКГ в больнице врачи диагностировали нарушение сердечного ритма, фибрилляцию предсердий и рубцовые изменения на сердце и установили, что Досталь перенес инфаркт, даже не заметив.

Однако сам Владимир Досталь опроверг заявления о госпитализации, пишет "Вечерняя Москва".

По словам продюсера, он сейчас находится на даче.

Владимиру Досталю 81 год, он выступил режиссером в фильмах "Здесь, на моей земле" (1979) и "Февральский ветер" (1981), а также был продюсером «Ширли-мырли», "Крот", «Сонька Золотая Ручка», «Новые бременские» и многих других проектов.

Ранее актриса Ирина Мирошниченко скончалась в реанимации.

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