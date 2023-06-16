18 июня
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Происшествия

Что известно о гибели мальчика, который мог отравиться арбузом в Кузбассе

В Кемеровской области 7-летний мальчик скончался, предположительно, от отравления арбузом. Подробности произошедшего рассказывает altapress.ru.

Ломтики арбуза.
Ломтики арбуза.
freepik.com/valeria_aksakova

Что произошло?

Установлено, что 10 июня в городе Анжеро-Судженске в больницу поступил 7-летний мальчик с симптомами отравления, сообщает региональный СК. Его самочувствие стремительно ухудшалось, и ребенка перевели в реанимацию областного центра.

По данным Telegram-канал SHOT, у мальчика на фоне кишечной инфекции произошли отек мозга и обезвоживание, он впал в кому.

Врачи боролись за жизнь ребенка, но 13 июня он скончался.

"По данному факту следственными органами незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - заявляют в ведомстве.

Официальные причины отравления неизвестны, следствие выясняет обстоятельства произошедшего.

Telegram-канал SHOT сообщает, что причиной отравления мог стать арбуз, который семья купила 8 июня в магазине "Светофор", а затем 10-го съела.

Говорят, у мальчика был брат?

По информации Telegram-канал SHOT, отравился не только 7-летний мальчик, но и его старший брат.

У старшего ребенка так же было сильнейшее воспаление кишечника, но ему удалось выжить.

Известно, почему арбузы оказались отравленными?

Telegram-канал SHOT выяснил, что арбуз, которым могли отравиться дети, хранился в холодильнике в цветочном магазине. Эксперты устанавливают, могло ли это причинить какой-либо вред.

SHOT отмечает, что отравление могло быть вызвано и другими веществами, которых нет в арбузах. Специалисты проверяет, что еще ели дети в день отравления.

Директор магазина "Светофор", где покупали арбуз, заявляет, что абсолютно уверен в качестве своей продукции. По его словам, за продуктами ведется тщательный контроль, за последние дни еще никто не обращался с жалобами.

Могли ли отравиться дети чем-то другим?

Сотрудники Роспотребнадзор изъяли всю партию арбузов из магазина и провели несколько экспертиз. Они склоняются к версии, что источник смертельных веществ находился не в арбузе, а в других продуктах.

Родители ожидают результаты судмедэкспертизы.

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