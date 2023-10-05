ЧП в фитнес-центре: мужчина ослеп после того, как голову зажало тренажером

Посетитель фитнес-центра получил травмы, когда его голову зажало в тренажере, сообщает The Sun.

ЧП случилось в Бразилии.

Мужчина занимался на силовом тренажере, в какой-то момент металлические рукоятки устройства сомкнулись на его голове.

Металлические тиски разжали сотрудники спортзала, указывает Газета.Ru. Пострадавшего госпитализировали. По его словам, он после удара ослеп на несколько секунд.

В ходе осмотра медики не нашли серьезных травм и спортсмена выписали из больницы.

Ранее в Новосибирске качки подрались в спортзале из-за песни Инстасамки.

Пострадавший 25-летний мужчина рассказал, что пришел на индивидуальное занятие и услышал, что из колонок очень громко играет песня Инстасамки - ремикс с лезгинкой.

Спортсмен немного убавил музыку. Вдруг к нему подошли несколько накаченных мужчин, начали оскорблять и угрожать. Один из них начал отвешивать новосибирцу подзатыльники.

Спортсмен оттолкнул обидчика. Один из мужчин начал бить пострадавшего по лицу, а второй принялся душить. Драку разняли другие посетители зала.

Врачи диагностировали у спортсмена сотрясение, ушиб левого уха. Также у спортсмена была разорвана губа.