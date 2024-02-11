ЧП на Кавказе: альпинистов с обморожениями сняли со склона Эльбруса

Спасатели эвакуировали со склона Эльбруса двух альпинистов из Казахстана и России.

Туристы застряли на Эльбрусе на высоте пять тысяч метров — российская альпинистка и сопровождающий ее гид из Казахстана, указывает Газета.Ru.

Спасатели помогли им спуститься в лагерь.

По предварительной информации, альпинисты получили обморожения конечностей.

Ранее сообщалось, что 10-летний сибиряк покорил Эльбрус.

Весь путь школьник из Новосибирской области нес на себе 30 килограммов снаряжения, как и взрослые.

В горы мальчик влюбился, когда увидел передачу по телевизору. Подарков на праздники не просил. Вместо этого говорил, что хочет покорить вершину.

Родители подобным никогда не увлекались. В основном много путешествовали по пляжам.

В итоге мальчик добился своего и мама и папа начали подыскивать турфирму, которая возьмет такого маленького альпиниста. Отказались все, кроме одной. Ее директор сам поднялся на вершину, когда ему было всего 10 лет.

Подъем оказался не из легких. Маме мальчика стало плохо на высоте 5100 метров. Сам школьник тоже уже устал, голова болела, сосуды в глазах полопались.

Но высоту 5642 метров взяли.

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