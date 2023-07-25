Число пострадавших в ДТП с грузовиком на Алтае выросло до 11 человек

Число пострадавших в ДТП с опрокинувшемся грузовиком на пути к Каракольским озерам увеличилось до 11 человек. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Спасатели выяснили, что в грузовике ГАЗ-66 находилось 16 человек – водитель и 15 туристов. В результате аварии пострадали 11 человек, в том числе четыре ребенка.

Также погиб один взрослый.

Пострадавших госпитализировали в Чемальскую районную больницу. Всего в спасательной операции участвовали 19 человек и семь единиц техники.

Напоминаем, что авария произошла 25 июля 2023 года. Грузовик ГАЗ-66 «кунг» вез в кузове 15 пассажиров на Каракольские озера. Все люди были неорганизованными туристами.

Вдруг грузовик перевернулся недалеко от устья реки Тура в труднодоступном месте. СУСК начал проверку по факту ДТП.