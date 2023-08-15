Число погибших при взрыве на АЗС вновь увеличилось - среди них беременная 18-летняя девушка

Общее число жертв в Махачкале при взрыве на АЗС выросло до 35 - за последние два часа нашли еще пять человек, сообщает МЧС России.

Среди погибших оказалась 18-летняя беременная девушка, сообщает Mash.

Она была на восьмом месяце, в Дагестан приехала проведать родителей - последние два года девушка жила в Москве после замужества.

Дом родителей находился недалеко от АЗС. Вечером они вместе с беременной дочерью вышли на прогулку. Семья проходили мимо заправки как раз когда произошел взрыв. Они скончались на месте.

В Республике Дагестан 15 августа объявили днем траура.

Взрыв АЗС в Махачкале. Mash

Что произошло

Накануне вечером на окраине Махачкалы загорелся автосервис, затем огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв.

Пострадали 110 человек, считая погибших.

Почему столько жертв

Источник Shot сообщил, почему пострадало и погибло так много людей. Горящее топливо вместе с взрывной волной накрыло людей, которые пришли посмотреть на пожар. Очевидцы хотели спасти как можно больше пострадавших после ЧП.

Ранее мы рассказывали, что известно о взрыве на АЗС в Махачкале - подробности к этому часу.