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Происшествия

Четырехлетняя девочка едва не осталась без глаза из-за бродячей собаки в Бийске

Бездомный пес набросился на четырехлетнюю девочку на территории школы в районе Нефтебазы 5 мая, сообщает пресс-служба станции скорой медпомощи Бийска.

Ребенок.
Ребенок.
unsplash.com

Собака оставила ребенку укушено-рваную рану в области глазницы.

На месте маленькой пациентке оказали первую помощь, обработав рану и наложив антисептическую повязку.

Девочку в состоянии средней степени тяжести доставили в офтальмологическое отделение горбольницы № 2, где наложили швы.

Медики отмечают, что за неделю бригады скорой помощи трижды выезжали в пациентам, которые пострадали от укуса собак. В двух случаях это были бродячие псы.

После этого стало известно, что прокуратура Алтайского края проверит мэрию Бийска на соблюдение полномочий по отлову безнадзорных животных в городе.

Ранее в апреле бродячая собака прокусила ногу 12-летней девочке в Бийске.

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