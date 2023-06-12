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Происшествия

Четыре взрослых и один несовершеннолетний пострадали в массовой аварии в Сростках - подробности

В результате массовой аварии в Сростках 12 июня пострадали пять человек, среди них один несовершеннолетний. Подробности ДТП сообщили в ГИБДД.

Авария в Сростках
Авария в Сростках
Инцидент Барнаул

Авария произошла 12 июня в Алтайском крае неподалеку от села Сростки.

Установлено, что 64-летний мужчина, управляя автобусом «Луидор», ехал со стороны Республики Алтай по автодороге Р-256 "Чуйский тракт" в направлении Бийска.

Водитель ехал с небезопасной скоростью и столкнулся с едущим впереди легковым автомобилем ВАЗ-21099, которым управлял 56-летний водитель.

В свою очередь от удара легковушка столкнулась с грузовым автомобилем "КАМАЗ" с полуприцепом "Тонар", который стоял из-за образовавшегося на проезжей части затора.

В результате ДТП пострадало пять человек, в том числе один несовершеннолетний. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.

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