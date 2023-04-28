Четыре шприца: стажерку сибирской ветклиники обвиняют в безжалостном убийстве кота

Стажерку ветклиники в Новосибирске обвиняют в жестоком убийстве кота. Она ввела ему четыре шприца смертельного препарата. Об этом сообщает «КП-Новосибирск».

Жительница Новосибирска привезла кота-британца в ветеринарную клинику на лечение 20 апреля. У кота обострилась мочекаменная болезнь.

Врачи успокоили хозяйку и сказали, что с питомцев все в порядке. Однако ночью британцу стало хуже, и утром женщина отвезла его в стационар.

Там их встретила практикантка, которая показалась хозяйке странной. Кота оставили в стационаре, а через полтора часа ей позвонили и сообщили, что у кота не выдержало сердце.

Женщина написала в ветлинику претензию и потребовала провести внутреннюю проверку. Оказалось, что практикантка ввела животному неизвестный препарат, когда никого не было в кабинете.

Кота удалось несколько раз откачать, но каждый раз девушка вводила препарат. Всего девушка ввела четыре шприца.

Выяснилось, что девушка не состояла в штате клиники и проходила практику, как младший персонал.

Женщина написала заявление в полицию и отправила досудебную претензию в клинику. Она попросила выплатить ветклинику 300 тыс. рублей за смерть питомца.