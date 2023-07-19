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Происшествия

"Череда взрывов с самого утра". Очевидцы рассказали подробности пожара на военном полигоне в Крыму

Очевидцы рассказали о том, что с раннего утра слышали взрывы в стороне военного полигона в Кировском районе на востоке Крыма. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Пожар на военном полигоне на востоке Крыма
Пожар на военном полигоне на востоке Крыма
Mash

Около 4 часов утра раздался первый мощный взрыв на полигоне в Кировском районе. За ним последовали более слабые. По словам местных жителей, детонация продолжается последние несколько часов.

Сообщается, что пожар произошел на складе боеприпасов на военном полигоне 19 июля. Из-за пожара перекрыли участок трассы "Таврида" с 118 км по 130 км.

Также планируется временная эвакуация жителей из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе. Это четыре населенных пунктов, в которых проживает 2 тыс. человек.

Развернут оперативный штаб, на месте работают все профильные службы.

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