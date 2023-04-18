Кто такой Владимир Кара-Мурза*?

Владимир Кара-Мурза* родился 7 сентября 1981 года в Москве в семье известного журналиста и члена Академии российского телевидения Владимира Кары-Мурзы.
После школы учился на исторический факультет Кембриджского университета в Великобритании и окончил его в 2003 году.
Владимир* пошел по стопам отца и начал работать в СМИ с 16 лет. С 1997 по 2000 год он работал корреспондентом газеты «Новые Известия».
После четыре года был корреспондентом и обозревателем ИД «Коммерсантъ» и одновременно с этим возглавлял журнал Russian Investment Review.
С 2004 по 2012 год руководил подразделением телекомпании RTVI в Вашингтоне.
Кара-Мурза* - активный общественный деятель и был связан с несколькими демократическими партиями, сообщает «КоммерсантЪ». Возглавлял Фонд Бориса Немцова.
В июне 2012 года вошел в политический совет Партии народной свободы (ПАРНАС).
В 2015 и 2017 годах был госпитализирован с признаками тяжелого отравления. Кара-Мурза* подавал заявление в СКР с просьбой возбудить уголовное дело о покушении на убийство.
В апреле 2022 года журналиста задержали во дворе его дома за неповиновение сотруднику полиции.
В протоколе задержания указали, что Владимир* «повел себя неадекватно, изменив траекторию движения, ускорил шаг и на требование остановиться попытался скрыться».
ТАСС сообщает, что, по версии обвинения, Владимир Кара-Мурза* выступал в нижней палате легислатуры (законодательный орган) Аризоны и безосновательно обвинил российскую армию в использовании запрещенных средств и методов ведения войны на Украине.
Также публицист провел конференцию в поддержку политзаключенных в московском Сахаровском центре (признан в РФ иноагентом) в 2021 году, которая была оплачена иностранным спонсором.
Согласно решению суда, Кара-Мурза* признан виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»), ч. 1 ст. 284.1 УК РФ («осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной на территории РФ»), а также по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).
Мосгорсуд приговорил журналиста к 25 годам колонии строгого режима.
А также назначил штраф в размере 400 тыс. рублей, объявил запрет Кара-Мурзе* на журналистскую деятельность на срок семь лет и приговорил к ограничению свободы на шесть месяцев после освобождения из колонии
* - признан иноагентом.