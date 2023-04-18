Кто такой Владимир Кара-Мурза*?

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Журналистская деятельность

Владимир* пошел по стопам отца и начал работать в СМИ с 16 лет. С 1997 по 2000 год он работал корреспондентом газеты «Новые Известия».

После четыре года был корреспондентом и обозревателем ИД «Коммерсантъ» и одновременно с этим возглавлял журнал Russian Investment Review.

С 2004 по 2012 год руководил подразделением телекомпании RTVI в Вашингтоне.