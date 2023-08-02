Частный гидросамолет упал в Сибири. Находившиеся на борту погибли

На борту находилось два человека. Пилот и пассажир погибли.
ЧП случилось в Красноярском крае 2 августа около 11:00 местного времени при при выполнении взлета с акватории реки Дудинка. Тип воздушного судна не указан.
Пожарные прибыли на место ЧП и потушили гидросамолет.
Выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее в Республике Алтай произошла авикатастрофа вертолета Ми-8.
Всего на борту машины находилось 16 человек. Четверо погибли сразу. Впоследствии число жертв увеличилось до пяти. Троих вертолетом санавиации доставили в Центр термических поражений в Барнауле.
Вертолет совершал коммерческий рейс.
ЧП случилось возле села Тюнгур 27 июля.