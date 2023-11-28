Бультерьер набросился на хозяйку после замечания

ЧП случилось в Москве.
Собака пыталась взять еду со стола. Когда хозяйка попыталась отогнать собаку рукой, бультерьер напал на женщину, пишет Lenta.ru.
Собака покусала хозяйке ягодицы, затем вцепилась в палец. Женщине удалось из квартиры, соседи вызвали скорую и отогнали домашнее животное.
Хозяйку собаки госпитализировали.
Ранее бультерьер напал на детей и воспитателя в детсаду. Это случилось в Архангельске.
Помощь пострадавшим оказал фельдшер детского сада.
Хозяйку собаки установили, она заявила, что бультерьер ранее убежал из квартиры. По ее словам, пес привит и раньше «не вел себя агрессивно».