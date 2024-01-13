14 января
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Происшествия

Браконьер из Бийска убил лося и выловил краснокнижную рыбу

27-летний бийчанин предстанет перед судом за браконьерство, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Лодка браконьера
Лодка браконьера
Пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю

В Красногорском районе мужчина застрелил лося, после чего разделил тушу на части и отвез родственникам.

Позже обвиняемый пригласил на рыбалку своего брата. Вместе они поймали 70 килограммов рыбы. Среди экземпляров был краснокнижный таймень.

Обвиняемых задержали на месте преступления. Общая сумма причиненного ущерба составила 280 тыс. рублей.

Уголовные дела направили в суд для рассмотрения.

Ранее алтайские браконьеры застрелили пять особей косули сибирской, одного лося и одного кабана.

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