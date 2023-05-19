Больную собаку забили камнями, потому что ее не удалось усыпить

В октябре 2022 две девочки 11 и 14 лет играли на улице и услышали страшный собачий визг. Побежали на шум и увидели мужчину, который бил животное камнями.

"Тут же побежали в местную ветклинику, чтобы попросить о помощи. Когда вернулись, мужчины уже не было. Собаку вытащили из оврага, принесли в больницу", – рассказала зоозащитница Анна Никитина.