Более 50 человек выпили настой из трав для проверки на колдовство и умерли

Более 50 человек, обвиненных в колдовстве, умерли после того, как выпили некую жидкость.

Это случилось в Анголе. А сам напиток — тест на причастность к темным силам, сообщает Agence France-Presse.

По мнению старейшин, загадочная жидкость способна показать, занимается ли человек колдовством или нет. Заподозренных в связи с темными силами заставляют пробовать этот напиток.

За последние два месяца число смертей от его употребления увеличилось с 30 до 50, указывает bfm.ru.

О настое

Этот настой из трав называется мбулунго. По поверьям, если человек умирает после того, как выпил эту жидкость, значит, он занимался магией.

Ранее к жительнице Алтайского края подали иск за колдовство.

Женщина хотела взыскать 60 тыс. рублей с супругов, которые обвинили ее в колдовстве.

Одна из ответчиков направила встречный иск и тоже на 60 тыс. рублей - как компенсацию морального вреда. Якобы ее состояние ухудшилось из-за колдовских действий после того, как ее супруг расстался с дочерью истца.

Суд отказал в удовлетворении обоих исков, указав, что отношения между участниками процесса неприязненные.

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