Более 10 человек пострадали из-за столкновения теплохода с пирсом. Введен режим ЧС

В Ярославле теплоход врезался в пирс, из-за чего пострадали 12 человек. Об этом рассказал мэр города Артем Молчанов в своем Telegram-канале.

Теплоход "Москва-208" врезался в пирс 5 июля в 11:30. Это произошло на Тверицкой набережной. Речной транспорт наехал на каменное ограждение.

Мэр и сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия и приняли решение ввести режим ЧС. На месте также работали психологи, врачи и полицейские.

В результате 12 человек обратились за медицинской помощью, а семерых госпитализировали. Среди пассажиров были не только жители города, но и туристы.

Автобус увез людей с места аварии, а мэр пообещал предоставить нуждающимся места в гостинице. Сотрудники транспортной прокуратуры будут разбираться с перевозчиком.

Ранее два теплохода столкнулись на реке в Сибири. По предварительной информации, пострадали 15 человек.