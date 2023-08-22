Более 100 человек отравились шаурмой в российском регионе

На этот раз — во Владимире. Всего — 107 человек, указывает bfm.ru.
Предварительная причина случившегося — бактерия сальмонелла.
Задержан подозреваемый по делу о массовом отравлении шаурмой. Это житель Подмосковья, который, по версии следствия, поставлял в сети быстрого питания некачественное мясо.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее число отравившихся сибирской шаурмой выросло до 62 человек. Все пострадавшие ели шаурму в кафе Братска.
По словам пострадавших, все они ели шаурму из кафе быстрого питания в Братске "Шаурму хочу".
Специалисты регионального Роспотребнадзора провели проверку в данном кафе. Они обнаружили нарушения в приготовлении блюд и хранении продуктов.
Кафе "Шаурму хочу" временно запретили деятельность. Материалы дела направлены в суд.