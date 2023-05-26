26 мая
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Происшествия

Толпа из 15 человек избивала одного подростка в Барнауле. Подробности

Уголовное дело по факту избиения 17-летнего подростка завели в Барнауле, сообщили в СУ СКР по краю.

Полиция. Мигалка
Полиция. Мигалка
СС0

Поводом для драки стал конфликт на бытовой почве.

Правоохранители сообщили, что в компании молодых людей, которые избили парня, насчитали более 15 человек. Их задержали, возраст не разгласили.

Известно, что с некоторыми работали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

Напомним, вечером 25 мая во дворе дома по ул. Шукшина очевидцы засняли, как молодого человека избивают несколько парней. Позднее пострадавший "забился в конвульсиях".

В СК сообщили, что ему диагностировали черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

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