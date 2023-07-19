19 июля
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Происшествия

Бобр напал на купавшуюся в озере девочку

Бешеный бобр напал на маленькую девочку, которая купалась в озере.

Бобр.
Бобр.
ru.wikipedia.org

Инцидент произошел в США, сообщает WDUN.

Бобр внезапно набросился маленькую купальщицу и покусал за ногу. Отец ребенка бросился на помощь и забил агрессивного грызуна.

Девочку госпитализировали, а тело бобра забрали в лабораторию для установления причины нападения. Экспертиза показала, что 23-килограммовый грызун заражен бешенством, указывает Lenta.ru.

Ранее очаг бешенства обнаружили в одном из районов Барнаула. Территорию на три км вокруг зараженного участка признали неблагополучным пунктом по бешенству и ввели карантин.

А в четырех районах Алтайского края ввели карантин по бешенству.

Бешенство — зооантропонозное заболевание. Это означит, что им болеют как животные, так и люди.

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