Бобр напал на купавшуюся в озере девочку

Инцидент произошел в США, сообщает WDUN.
Бобр внезапно набросился маленькую купальщицу и покусал за ногу. Отец ребенка бросился на помощь и забил агрессивного грызуна.
Девочку госпитализировали, а тело бобра забрали в лабораторию для установления причины нападения. Экспертиза показала, что 23-килограммовый грызун заражен бешенством, указывает Lenta.ru.
Ранее очаг бешенства обнаружили в одном из районов Барнаула. Территорию на три км вокруг зараженного участка признали неблагополучным пунктом по бешенству и ввели карантин.
А в четырех районах Алтайского края ввели карантин по бешенству.
Бешенство — зооантропонозное заболевание. Это означит, что им болеют как животные, так и люди.