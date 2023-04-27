28 апреля
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Происшествия

Блогера Блиновскую поймали при попытке пересечь государственную границу

Силовики задержали блогера Елена Блиновскую, сообщает РБК со ссылкой на Следком.

Женщина в наручниках, деньги.
Женщина в наручниках, деньги.
СС0

Возбуждено дело об уклонении от уплаты налогов — на сумму более 918 млн рублей.

Ее задержали при попытке пересечь границу РФ на арендованном автомобиле. При обыске нашли авиабилеты для вылета в другое государство.

След Собчак

В 2021 году автор марафонов желаний Елена Блиновская отметила 40-летие в Республике Алтай. Там она на несколько дней сняла целый отель, в который пригласила российских звезд: двух Ксений — Собчак и Бородину, певицу Нюшу, Ивана Урганта, Филиппа Киркорова и многих других. Пир получился на весь мир.

Местом праздника стал люксовый отель «Алтай Резорт». Он был полностью в распоряжении гостей. Часть мероприятий проходила на открытом воздухе.

Участники дня рождения не только безмятежно отдыхали, но и знакомились с традиционной алтайской культурой.


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