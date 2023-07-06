Бизнесмен, купивший участок пляжа, начал преследовать автора группы "Блогерша Рубцовск"

Рубцовский бизнесмен, решивший сделать пляж платным, начал преследовать и травить местного блогера, автора группы "Блогерша Рубцовск". Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По данным источника, жители СНТ №1 решили обратиться за помощью к "Блогерше Рубцовск". Они рассказали ей, что не могут подойти к берегу реки Алей, так как им запрещает бизнесмен Юрий Вераксо, купивший данный участок.

Местные жители уверены, что здесь хотят организовать платное место для купания. Однако бизнесмен уверяет горожан в том, что приобрел участок у государства за 90 тыс. рублей. Цель покупки — садоводство, а именно выращивание камышей.

После выхода сообщения, бизнесмен начал преследовать блогера, о чем она рассказала в группе и Mash Siberia. По словам женщины, он ездит за ней на машине, врывается в рабочий кабинет и пугает ребенка.

Но на этом бизнесмен не остановился и создал чат "Вслед за блогершей". К нему присоединился местный депутат.

"После освещения проблемы с захватом берега старицы, агрессией бизнесмена Юрия Вераксо, товарищ Левин, о проделках которого знает уже каждый бродячий пес, двигает лозунги: "Блогершу выгнать из города! Юрке Вераксо респект!". - сообщила автор блога в Telegram-канале.

О преследованиях блогер написала заявление. Прокуратура и земельный контроль заинтересовались пляжем и бизнесом Вераксо.