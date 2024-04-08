Бийчанин вступил в конфликт с водителем автобуса

Инцидент произошел в автобусе №50. Из видео стало понятно, что водитель закончил свой рабочий день, но не предупредил пассажира, какие остановки проедет мимо. Мужчина остался этим недоволен и начал снимать происходящее на камеру.

По словам очевидца, водитель кому-то позвонил и попросил подъехать "порешать проблему". Горожанин, в свою очередь, дозвонился по указанному в автобусе номеру и начал объяснять ситуацию. Когда водитель это услышал, то резко остановился и высадил бийчанина.

Видеозапись быстро распространилась по новостным источникам. Мнения комментаторов по поводу сложившейся ситуации разделились. Кто-то обвиняет в случившемся самого пассажира. Некоторые же говорят о халатном отношении водителя к работе.

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