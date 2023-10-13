14 октября
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Происшествия

Бийчанин убил и изнасиловал сожительницу младше него на 25 лет

В течение года совместной жизни преступник ревновал и избивал женщину, сообщает СК по Алтайскому краю.

Убийца. Нож.
Убийца. Нож.
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По информации следствия, 56-летний мужчина познакомился с 31-летней женщиной по объявлению в газете.

Позже они стали проживать вместе.

Все время совместной жизни мужчина ревновал сожительницу и применял к ней физическую силу.

Спустя год в ходе очередного конфликта на почве ревности злоумышленник ударил женщину по голове, нанес ножевые ранения в область лица и тела, а также изнасиловал.

Потерпевшая скончалась на месте.

Мужчина вину в содеянном не признал. Уточняют, что ранее он неоднократно был судим.

Его приговорили к 18 годам 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее семиклассник убил своего отца, пока тот спал.

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