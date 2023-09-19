Бийчанин 61 раз пырнул человека в лицо ножницами и получил тюремный срок

33-летний подсудимый, орудуя ножницами, нанес 61 удар по телу и лицу потерпевшего.
Мотивы преступления неизвестны.
Бийский городской суд признал мужчину виновным и вынес приговор в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима.
Житель Бийска получил два года колонии за обезображивание лица и тела мужчины ножницами, сообщает "Банфакс".
33-летний подсудимый, орудуя ножницами, нанес 61 удар по телу и лицу потерпевшего.
Мотивы преступления неизвестны.
Бийский городской суд признал мужчину виновным и вынес приговор в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима.
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