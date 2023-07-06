8 июля
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Происшествия

Бийчанин по поручению мошенников взорвал фейерверк в здании банка

40-летний житель Бийска ворвался в банк 5 июля и взорвал фейерверк. Есть мнение, что его обманули аферисты, сообщает "КП-Барнаул".

Салют, фейерверк.
Салют, фейерверк.
СС0

Как утверждает источник, изначально бийчанин пострадал от мошенников, потеряв 150 тыс. рублей.

После ему несколько раз звонили неизвестные, представляясь полицией. Они заверили мужчину, что в банке работают одни мошенники, которые и предоставляют похитителям денег личные данные клиентов.

Злоумышленники, все еще притворяясь правоохранителями, убедили жителя Бийска отвлечь якобы аферистов, пока в здание входит группа захвата.

Для этого бийчанину пришлось купить коробку с многозарядным фейерверком и направиться в отделение.

Ворвавшись в здание банка на ул. Васильева, мужчина, будучи на связи с мошенниками, взорвал фейерверк.

Сотрудники банка нажали тревожную кнопку, и вскоре прибыла Росгвардия. Пиромана задержали. В ГУ МВД отметили, что ведут проверку.

Криминал, хакер, мошенник.
Криминал, хакер, мошенник.
unsplash.com

За неделю это уже второй подобный случай нападения на банки.

Так, в Рубцовске телефонные мошенники вытянули из 72-летнего пенсионера почти два млн рублей.

Затем злоумышленники убедили его, что во всем виноват персонал банка, и что над ними можно свершить самосуд.

Пожилой мужчина поддался уговорам аферистов, взял ружье и пошел в банк - требовать полмиллиона рублей.

Там пенсионер пару раз выстрелил в воздух и ушел, никто не пострадал. Однако полиция возбудила уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Барнауле предстанут перед судом 13 мошенников. За большие деньги аферисты якобы устанавливали в квартирах автоматические устройства порошкового пожаротушения.

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