Бийчане жалуются на дерево, которое вот-вот придавит дом.

Горожанка отмечает, что службы они вызывают уже с воскресенья. Однако никто не едет.
Дерево держится на нескольких корнях и вот-вот упадет на дом, где живут мама с дочкой.
Ранее сообщалось, что поезд насмерть сбил 19-летнюю сибирячку в наушниках.
В Бийске на ул. Гоголя, 165 огромное дерево почти упало на дом, сообщает "ЧП Бийск".
Горожанка отмечает, что службы они вызывают уже с воскресенья. Однако никто не едет.
Дерево держится на нескольких корнях и вот-вот упадет на дом, где живут мама с дочкой.
Ранее сообщалось, что поезд насмерть сбил 19-летнюю сибирячку в наушниках.
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