Бийчане приехали в Барнаул, чтобы раскидать крупную партию наркотиков

Известно, что мужчина и женщина получила крупную партию мефедрона и эфедрона от куратора из интернет-магазина. Бийчане должны были раскидать закладки по Барнаулу.
Однако только начал работу, их задержали. При этом 30 свертков находились у мужчины в кармане.
В арендуемой квартире также нашли наркотические вещества.
У подозреваемых забрали сотовые телефоны с информацией о предполагаемых координатах и весы с набором миниатюрных гирь.
Возбужденно уголовное дело. Ранее пара привлекалась к уголовной ответственности.
Ранее сообщалось, что барнаульские студенты приехали в Кузбасс, чтобы торговать наркотиками.
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