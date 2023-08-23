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Происшествия

Бывший охранник главы Крыма забыл борсетку на лавочке у ресторана

Бывший охранник главы Крыма Сергея Аксенова забыл борсетку на лавочке, сообщил Telegram-канал «Mash на волне».

Деньги. Рубли.
Деньги. Рубли.
Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA

Результат — мужчина лишился почти 500 тыс. рублей.

Выяснилось, что до этого эпизода он отдыхал в ресторане. После того, как покинул заведение, вызвал такси. А борсетку положил на скамейку. Уже в машине понял, что едет без заветной сумки. И позвонил официантке ресторана, чтобы та посмотрела, на месте ли вещь. И попросил на всякий случай вызвать полицейских.

Когда вернулся — увидел, что мужской аксессуар на месте. Рядом стояли два росгвардейца. Мужчина хотел их отблагодарить, но внутри денег уже не было.

Кто умыкнул приличную сумму, до сих пор неизвестно. Ведется разбирательство.

Ранее барнаульский предприниматель забыл в ресторане борсетку с 4 млн рублей. Однако ему несказанно повезло — сумку ему вернули добрые люди. Официант получил очень щедрые чаевые.

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