19 апреля
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Происшествия

Бывший барнаульский самовыдвиженец в Госдуму покончил с собой после возвращения с СВО

В Барнауле покончил с собой бывший самовыдвиженец на выборах в Госдуму Анатолий Майдуров. Известно, что недавно он вернулся из зоны СВО. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Страх, депрессия, отчаяние.
Страх, депрессия, отчаяние.
CC0

57-летний Анатолий Майдуров до начала боевых действий работал электриком в краевом перинатальном центре.

Ранее он пытался баллотироваться в Госдуму как самовыдвиженец от Барнаульского округа. Однако не прошел, так как не смог собрать подписи.

В 2022 году Анатолий подписал контракт и уехал в зону СВО. Там он пробыл почти год и вернулся в феврале 2023 года — с контузией и двумя ранениями.

По данным Telegram-канала, близкие мужчины рассказали, что дома у Анатолия развилась депрессия. Майдуров переживал за своих товарищей, оставшихся на фронте, и даже собирался вернуться в зону СВО, но супруга была против.

Накануне мужчина покончил с собой. У него остались две дочери и жена.

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