Бывшего студента барнаульского колледжа осудили на 11 лет колонии за пропаганду терроризма

23-летнего иностранного студента колледжа в Барнауле приговорили к 11 годам лишения свободы за пропаганду терроризма и вербовку, сообщает " ТАСС ".

Следствие установило, что обвиняемый был приверженцем запрещенных в России международных террористических организаций.

На протяжении долгого времени иностранец вел беседы со своим товарищем, в ходе которых убеждал вступить в одну из таких организаций.

Студент оправдывал насильственные и разрушительные методы террористов, навязывал знакомому радикальные идеи, показывал соответствующие агитационные видео и настаивал на возможности принять смерть в борьбе с "неверными".

Суд собрал достаточно материалов по уголовному делу и признал молодого человека виновным в вербовке в запрещенные в России организации и пропаганде терроризма.

Студента лишили свободы на 11 лет. Из них четыре года он проведет в тюрьме, а оставшиеся - в колонии строгого режима.

Ранее стало известно, что актеру Алексею Панину грозит семь лет лишения свободы за оправдание терроризма.