Два БПЛА упали на территории московского поселения Вороновское. Один из них упал на детский центр "Солнечный городок", где отдыхают дети сотрудников Центробанка России.

По информации Telegram-канала Mash, вечером 20 июля один дрон упал на крышу детского центра, второй — на территорию Центра реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий.

Всех детей из двух групп по 40 человек экстренно эвакуировали, а территорию оцепили. На место приехали взрывотехники и полиция.

По данным MSK1.RU, в районе, где рухнул беспилотник, находятся огромный пансионат «Солнечный городок», с другой — детский сад для детей сотрудников Центробанка России.

Telegram-канал SHOT сообщает, что беспилотником могут управлять. По их данным, сперва дрон пролежал на месте около 20 минут, издавая звуки, а затем взлетел и упал за "Солнечным городком" в лесном массиве.

Это не первый случай падения БПЛА в Новой Москве. Утром 21 июня беспилотник упал в районе деревни Лукино под Новой Москвой.