Беспилотники атаковали объекты топливно-энергетического комплекса в Смоленской области

Они не долетели до предполагаемой цели — объекты топливно-энергетического комплекса, пишет readovka67.ru.
О подробностях атаки сообщил врио губернатора Смоленской области Василий Анохин.
По его словам, все произошло около трех часов ночи. Двумя двумя беспилотниками дальнего радиуса действия атакованы объекты топливно-энергетического комплекса. После падения БПЛА жертв нет.
Критических повреждений и пожаров также не возникло. На месте работают экстренные службы.
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