3 июня
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Происшествия

Беспилотники атаковали объекты топливно-энергетического комплекса в Смоленской области

В Смоленской области упали беспилотные-летательные аппараты (БПЛА).

Дроны. Беспилотники.
Дроны. Беспилотники.
СС0

Они не долетели до предполагаемой цели — объекты топливно-энергетического комплекса, пишет readovka67.ru.

О подробностях атаки сообщил врио губернатора Смоленской области Василий Анохин.

По его словам, все произошло около трех часов ночи. Двумя двумя беспилотниками дальнего радиуса действия атакованы объекты топливно-энергетического комплекса. После падения БПЛА жертв нет.

Атака БПЛА в Смоленской области.
Атака БПЛА в Смоленской области.
vk.com/anohin

Критических повреждений и пожаров также не возникло. На месте работают экстренные службы.

Ранее стало известно, с какого расстояния запустили дроны, атаковавшие Кремль.

Инцидент над Кремлем произошел глубокой ночью 3 мая, администрация президента о произошедшем известила россиян днем.

Военные с применением систем радиолокационной борьбы вывели аппараты из строя.

Российский лидер не пострадал.

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