Беспилотник сбросил взрывчатку на проезжую часть в центре Белгорода

Взрывное устройство сброшено с беспилотника в центре Белгорода на проезжую часть, сообщил губернатор региона в соцсети.

Зафиксировано повреждение легковушки, за рулем которой находился 58-летний житель Белгорода, пишет moe-online.ru.

Мужчина чудом не пострадал.

ЧП случилось в 00:03 местного времени.

Взрывотехники и оперативные службы работают на месте.

Между тем о вопросах к Минобороны заявил белгородский губернатор.

Один из жителей спросил - почему в регионе «дырявая граница», хотя спецоперация идет уже полтора года. Но власти говорят, «что все под контролем».

На что глава региона ответил, что у него больше вопросов к Минобороны, чем у местных жителей. И отметил, главная задача - обеспечить безопасность жителей приграничного с Украиной региона.

Пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову задали вопрос о количестве украинских военных в Белгородской области.

Представитель Кремля ответил, что не может озвучить число диверсантов, которые проникли на территорию Белгородской области. Он рассказал, что спецслужбы сейчас занимаются этим вопросом: выясняют личности и количество.

Российские военные уничтожили около 70 украинских диверсантов на территории российского региона, сообщило Минобороны накануне.