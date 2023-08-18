Беспилотник рухнул в центре Москвы - закрыто воздушное пространство

По данным Минобороны, около 4:00 мск противник попытался атаковать объекты Москвы и Подмосковья с помощью беспилотника.
Атаку предотвратили средствами поражения ПВО. В результате беспилотник изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы.
По информации ведомства, жертв и разрушений нет.
Также обломки дрона упали на один из павильонов «Экспоцентра», сообщают экстренные службы. Это привело к частичному обрушению наружной стены на площади примерно 30 кв. м.
По предварительным данным, пострадавших нет, возгорания не зафиксировано. На месте ЧП происшествия работают экстренные службы.
В результате происшествия, в районе аэропорта Внуково закрыто воздушное пространство, вылеты и прилеты отложены.