Беспилотник атаковал военный аэродром в российском городе

Украинский беспилотник атаковал военный аэродром в Новгородской области 19 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

По данным Минобороны, атака произошла 19 августа в 10 часов мск. Киевский режим направил беспилотник коптерного типа на военный аэродром в Новгородской области.

Военный дрон заметили с поста внешнего наблюдения аэродрома и поразили из стрелкового оружия.

В результате атаки беспилотника на стоянке самолетов начался пожар. Его оперативно ликвидировали.

Оказался поврежден один самолет. Пострадавших нет, подчеркнули в Минобороны России.

Ранее над Москвой был сбит беспилотник, его обломки упали в районе Экспоцентра на Краснопресненской набережной возле «Москва-Сити», частично обрушилась стена одного из павильонов. Аэропортам Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский пришлось временно ограничить полеты при атаке БПЛА на Москву.