24 ноября
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Происшествия

Бермудский треугольник: появилась новая версия гибели российского актера и его девушки

В Индии обнаружили тела 37-летнего российского актера Максима Белецкого и его 21-летней девушки Анны Ранцевой.

Индия. Религия. Светильник
Индия. Религия. Светильник
СС0

Их нашли в печально известной «Долине наркотиков и смерти», где часто пропадают туристы, указывает Газета.Ru. Трупы были полностью раздеты, девушка лежала в горячем источнике, а мужчина — около него. Тела были в труднодоступной местности. По мнению следствия, россиян не смогли бы привезти туда насильно.

Главная версия

Главная версия следствия — двойное самоубийство.

Что говорят знакомые

Знакомые актера сомневаются, что пара покончила с собой. Дело в том, что еще совсем недавно артист писал о скором возвращении домой. Также у погибшего диагностировали черепно-мозговую травму. Плюс перелом руки.

Индийское следствие

Индийский следователь неофициально указывал — девушку, вероятно, изнасиловали, а Белецкого убили, когда он пытался ее защитить. Местные полицейские рассматривают, помимо самоубийства, версии передозировки или убийства.

Место ЧП

У найденного мужчины были порезы на руке и шее, а у женщины — раны на руке. Их лица так опухли, что россиян не смогли сразу опознать. Поблизости от голых тел были мобильный телефон и «другие вещи».

О долине

За последние 11 лет в долине исчезли около 30 человек,— в основном, иностранцы. Из-за этого регион получил прозвища «Бермудский треугольник Индии» или «Долина наркотиков и смерти». Иногда трупы пропавших находят позже, поеденные стервятниками.

Ранее сообщалось, что актер будет кремирован в Индии.

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