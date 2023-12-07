Беременная женщина напала на медсестру и устроила погром в клинике

В Иркутске беременная мать пришла с ребенком на забор крови, но решила не ждать своей очереди.

Она напала на медсестру, сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Женщина разозлилась из-за длинной очереди в процедурный кабинет. И посчитала, что виной тому — медсестра.

Мать ворвалась к медику в кабинет, обматерила, а затем ударила ее в живот, расцарапала шею и вырвала несколько клоков волос.

Дебоширка умудрилась уничтожить взятые для исследования образцы крови других пациентов — перевернула чемодан с анализами. И убежала до приезда полицейских.

Медсестра написала заявление в полицию Ведется разбирательство.

Ранее женщина набросилась на педиатра с кулаками из-за слишком медленного приема.

Женщина пришла в поликлинику вместе с ребенком и без конфликтов отстояла очередь, попав в кабинет врача.

Однако перед началом осмотра педиатр попросила мать немного подождать - ей нужно было отвлечься на консультацию с коллегами.

Специалист отсутствовала несколько минут. А когда вернулась - жительница Сибая набросилась на нее с кулаками.

Женщина преследовала педиатра по всей больнице, пока за врача не заступились другие сотрудники.