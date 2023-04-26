28 апреля
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Происшествия

Берег озера в Алтайском крае усыпало мертвой рыбой

Сотни мертвых рыб прибило к берегу озера Ракиты в Рубцовском районе, сообщает Telegram-канал «Блогерша Рубцовск».

Мертвая рыба на озере Ракиты.
Мертвая рыба на озере Ракиты.
"Блогерша Рубцовск"

Легкой добыче рады только чайки, местные жители же крайне обеспокоены.

В Рыбнадзоре оказались не в курсе произошедшего. В ведомстве предположили, что гибель связана с природными условиями. Рыба могла задохнуться подо льдом.

«Такие сезонные явления очень часто бывают после зимы», — комментирует специалист.

Озеро относится к администрации края. Однако муниципалитет обычно не проводит профилактику гибели рыбы — для бюджета это слишком затратно.

Официально зарегистрированного частного лица, который бы взял в аренду водоем и отвечал за него, у озера также нет.

Убирать рыбу не планируют. Предположительно, она останется на дне водоема и станет кормом для раков.

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