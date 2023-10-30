Бедросу Киркорову экстренно вызвали скорую помощь.

Киркорову 91 год и рано утром ему стало плохо.
Врачи оказали помощь на месте и в следующий раз рекомендовали вызвать врачей из поликлиники.
Ранее сообщалось, что 85-летний народный артист России сыграет главную роль в трагедии Шекспира в Барнауле.
Народный артист начал задыхаться, и ему вызвали скорую помощь, сообщает telegram-канал 112.
Киркорову 91 год и рано утром ему стало плохо.
Врачи оказали помощь на месте и в следующий раз рекомендовали вызвать врачей из поликлиники.
Ранее сообщалось, что 85-летний народный артист России сыграет главную роль в трагедии Шекспира в Барнауле.
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